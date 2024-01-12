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Метановая заправка в Сырдарье расхитила природный газ на 62 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Метановая заправка в Сырдарьинской области незаконно использовала природный газ. Ущерб государству от действий предприятия оценивается в 62 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Минэнерго, «Узэнергоинспекция» и правоохранительные органы проверили газозаправочную станцию в Баяутском районе Сырдарьинской области и обнаружили, что заправка незаконно использовала природный газ.

На заправке воровали топливо с помощью резинового шланга, незаконно подсоединенного к газопроводу в обход счетчика и закопанного в землю для сокрытия факта мошенничества.

Предварительно сумма ущерба, причиненного государству, оценивается в 62 миллиарда 488 миллионов сумов. Документы дела переданы в правоохранительные органы для принятия мер к нарушителю.