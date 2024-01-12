Метановая заправка в Сырдарье расхитила природный газ на 62 миллиарда сумов

По данным Минэнерго, «Узэнергоинспекция» и правоохранительные органы проверили газозаправочную станцию в Баяутском районе Сырдарьинской области и обнаружили, что заправка незаконно использовала природный газ.
На заправке воровали топливо с помощью резинового шланга, незаконно подсоединенного к газопроводу в обход счетчика и закопанного в землю для сокрытия факта мошенничества.
Предварительно сумма ущерба, причиненного государству, оценивается в 62 миллиарда 488 миллионов сумов. Документы дела переданы в правоохранительные органы для принятия мер к нарушителю.