Их нашли в люке теплотрассы на улице Головатого, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Тела обнаружили сотрудники ресурсоснабжающей организации днем накануне, 11 января. У трупов имелись «выраженные гнилостные изменения», отметили в следкоме.
В ведомстве сообщили также, что видимых следов насильственных повреждений на телах не было. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и точные причины их смерти. Проводится доследственная проверка.
Вячеслав Рыжков.
В центре Краснодара в люке теплотрассы нашли два тела
В Краснодаре следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в центре города.
Их нашли в люке теплотрассы на улице Головатого, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.