В центре Краснодара в люке теплотрассы нашли два тела

Их нашли в люке теплотрассы на улице Головатого, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.



Тела обнаружили сотрудники ресурсоснабжающей организации днем накануне, 11 января. У трупов имелись «выраженные гнилостные изменения», отметили в следкоме.



В ведомстве сообщили также, что видимых следов насильственных повреждений на телах не было. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и точные причины их смерти. Проводится доследственная проверка.



Вячеслав Рыжков.