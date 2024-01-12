В Перми педагог упала в обморок в школе во время разговора с учеником

Инцидент произошёл в Школе бизнеса и предпринимательства на улице Инженерной, 5. Как сообщили очевидцы случившегося в соцсетях, около 13.00 одной из сотрудниц общеобразовательного учреждения стало плохо. В Telegram-канале «Пермское Чтиво» утверждалось, что у педагога случился инсульт.