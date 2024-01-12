В Перми педагог упала в обморок в школе во время разговора с учеником

Педагог упала в обморок в школе во время разговора с учеником 11 января.
Инцидент произошёл в Школе бизнеса и предпринимательства на улице Инженерной, 5. Как сообщили очевидцы случившегося в соцсетях, около 13.00 одной из сотрудниц общеобразовательного учреждения стало плохо. В Telegram-канале «Пермское Чтиво» утверждалось, что у педагога случился инсульт.
«Во время разговора с кадетом учительница упала в обморок. Была вызвана скорая. Состояние учительницы неизвестно», — рассказали очевидцы.
Пермяки уточнили, что c кадетом педагог говорила, так как в школе есть кадетский класс.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о случившемся в администрации Перми. Там уточнили, что инцидент произошёл не с учителем, а со школьным логопедом.
«В городском департаменте образования пояснили, что во время перемены школьный логопед почувствовала себя плохо. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, учителя госпитализировали», — рассказали perm.aif.ru в мэрии.
Как уточнили в департаменте, административная команда сообщает, что сейчас педагог находится в удовлетворительном состоянии, но пока остаётся в больнице под наблюдением врачей.