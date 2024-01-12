В Омске стая бродячих собак едва не растерзала школьника

В Омске на улице Мельничной стая бродячих псов напала на ребенка. Жалоба о происшествии была опубликована в одном из местных пабликов. В морозный январский день ребенок направлялся в школу, когда на него неожиданно налетела бродячая собака и повалила в снег. Тут же к разъяренному животному подключились другие члены стаи. Неизвестно, чем это нападение могло закончиться — ребенка спас сосед, который вовремя отогнал увлекшихся псов.