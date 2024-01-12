В Омске стая бродячих собак едва не растерзала школьника

В Омске на улице Мельничной стая бродячих псов напала на ребенка. Жалоба о происшествии была опубликована в одном из местных пабликов. В морозный январский день ребенок направлялся в школу, когда на него неожиданно налетела бродячая собака и повалила в снег. Тут же к разъяренному животному подключились другие члены стаи. Неизвестно, чем это нападение могло закончиться — ребенка спас сосед, который вовремя отогнал увлекшихся псов.
— Из соседнего подъезда мужчина увидел и подоспел на помощь, иначе неизвестно, чем это могло закончиться. Огромная благодарность мужчине, — пояснила женщина, разместившая жалобу в социальных сетях.
Также обратившаяся рассказала, что после схватки с собаками у ребенка оказались разорванными плотные синтепоновые штаны, а врачи, к которым мальчика свозили после происшествия, зафиксировали полученные травмы — ушибы и укусы.
Как рассказали в администрации города, после жалобы сотрудники службы отлова отправились на улицу Мельничная в поисках агрессивной стаи. О результатах отлова сообщат позже. В последний раз выезд по указанному адресу проводили в декабре прошлого года.