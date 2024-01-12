Родила и тут же утопила в сельском туалете: жительницу Красноярского края отправили в колонию за убийство своей дочери

Утром 8 октября прошлого года 34-летняя сельчанка прямо в туалете на приусадебном участке своего дома родила девочку. Женщина скрывала беременность не только от соседей, но даже от родственников. И от мужа, который работал вахтовым методом. В больницу она не обращалась, на учет не вставала.