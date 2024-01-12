Родила и тут же утопила в сельском туалете: жительницу Красноярского края отправили в колонию за убийство своей дочери

Жительница небольшой деревни Тагара Кежемского района признана судом виновной в убийстве своей новорожденной дочери. Подробностями жуткой истории с «КП-Красноярск» поделились в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Утром 8 октября прошлого года 34-летняя сельчанка прямо в туалете на приусадебном участке своего дома родила девочку. Женщина скрывала беременность не только от соседей, но даже от родственников. И от мужа, который работал вахтовым методом. В больницу она не обращалась, на учет не вставала.
— Не желая заниматься воспитанием и содержанием новорожденного, мотивируя свои действия тем, что семья находится в тяжелом материальном положении, подсудимая решила убить малыша, — рассказали нам в пресс-службе Следкома.
Кроха была обречена — женщина сбросила свою дочь в выгребную яму сразу после родов. Ребенок погиб из-за закрытия дыхательных путей околоплодными водами и переохлаждения.
После родов сельчанка спокойно вернулась домой, однако чуть позже у нее началось кровотечение. Пришлось обратиться к врачам. В районной больнице женщине стало хуже — из Красноярска вызвали борт санитарной авиации. В тяжелом состоянии ее доставили в краевую столицу.
Врачи сразу поняли, что их пациентка рожала. Полицейские осмотрели участок и нашли бездыханное тело младенца.
Отмечается, что семейная пара воспитывает троих малолетних детей.
Сегодня сельчанку осудили на полтора года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.