«Заранее приобретал детскую тематическую одежду». Милиция задержала дворника-педофила в Минске

Милиция задержала дворника-педофила, совершавшего действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что сотрудники минской милиции при силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали 58-летнего минчанина. Удалось установить, что с лета и по декабрь 2023 года он знакомился с подростками, которые остались без присмотра родителей. Фигурант приглашал детей в гости, где совершал действия сексуального характера. В ведомстве отметили, что для реализации преступного умысла мужчина заранее покупал детскую тематическую одежду. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в отношении детей 13, 16 и 17 лет.
«Задержанный работает дворником», — уточнили в ГУВД Мингорисполкома.
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