«Заранее приобретал детскую тематическую одежду». Милиция задержала дворника-педофила в Минске

В сообщении говорится, что сотрудники минской милиции при силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» задержали 58-летнего минчанина. Удалось установить, что с лета и по декабрь 2023 года он знакомился с подростками, которые остались без присмотра родителей. Фигурант приглашал детей в гости, где совершал действия сексуального характера. В ведомстве отметили, что для реализации преступного умысла мужчина заранее покупал детскую тематическую одежду. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в отношении детей 13, 16 и 17 лет.