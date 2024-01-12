Матрос из Приморья упал за борт рыболовецкого судна на Камчатке

По данным ведомства, при постановке крабового порядка матрос выпал за борт сахалинского рыболовного судна «Островной-6», которое находилось на промысле. Позже, когда работники вытянули рыболовные снасти на берег, в них обнаружили тело погибшего мужчины. Выяснилось, что парень запутался в сетях и не смог вынырнуть.