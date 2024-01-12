Матрос из Приморья упал за борт рыболовецкого судна на Камчатке

Матрос из Приморья упал за борт рыболовного судна в заливе Шелихова у берегов Камчатки. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ведомства, при постановке крабового порядка матрос выпал за борт сахалинского рыболовного судна «Островной-6», которое находилось на промысле. Позже, когда работники вытянули рыболовные снасти на берег, в них обнаружили тело погибшего мужчины. Выяснилось, что парень запутался в сетях и не смог вынырнуть.
Корр. ИА PrimaMedia от источника близкого к ситуации стало известно, что погибшему парню было 27 лет. Он проживал в приморском посёлке Дунай.
Специалистами Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.