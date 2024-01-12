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Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после падения в обрыв машины с донскими туристами

Ростовская область, 12 января 2024. DON24.RU. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения в обрыв машины с донскими туристами в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после падения в обрыв машины с донскими туристами
Источник: ГУ МВД

Машина с туристами опрокинулась в январе текущего года в Джамагатском ущелье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения, и им потребовалась медицинская помощь.

«Руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщала, что в машине находились две жительницы Ростовской области. У водителя брали кровь для выяснения степени опьянения.

СК