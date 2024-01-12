Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после падения в обрыв машины с донскими туристами

Машина с туристами опрокинулась в январе текущего года в Джамагатском ущелье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения, и им потребовалась медицинская помощь.
«Руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщала, что в машине находились две жительницы Ростовской области. У водителя брали кровь для выяснения степени опьянения.