Школьник умер на уроке в Шымкенте

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 января во время урока физкультуры в общеобразовательной средней школе Шымкента ученик 8-го класса потерял сознание. Школьная медсестра быстро добралась до спортивного зала, оказала первую помощь и вызвала скорую медицинскую помощь.
«Прибывшая на вызов бригада медиков вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до ее приезда у ребенка остановилось сердце и он скончался», — рассказала пресс-служба управления образования Шымкента.
В настоящее время компетентные органы проводят расследование. Как рассказали в управлении образования, в семье погибшего мальчика было трое детей: дочь и два сына. Погибший школьник был средним ребенком.