Школьник умер на уроке в Шымкенте

В одной из школ Шымкента произошло трагическое событие. Восьмиклассник потерял сознание во время урока физкультуры и скончался до приезда бригады экстренной скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на городское управление образования.