В Симферополе горела пятиэтажка: оттуда эвакуировали 28 человек

Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из дома эвакуировали 28 человек, из них 12 — с помощью специальных спасательных устройств. Огонь тушили три часа. Такая продолжительность работ была связана со сложной планировкой и сильной захламленностью подвала. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники.