В Симферополе горела пятиэтажка: оттуда эвакуировали 28 человек

В четверг, 11 января, в пятиэтажном доме в Симферополе загорелся подвал, из здания эвакуировали 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел в восемь вечера на улице Поповкина. В пятиэтажном доме загорелся подвал.
— Очевидцы сообщили о сильном задымлении в подъезде дома, — говорится в сообщении.
Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из дома эвакуировали 28 человек, из них 12 — с помощью специальных спасательных устройств. Огонь тушили три часа. Такая продолжительность работ была связана со сложной планировкой и сильной захламленностью подвала. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники.