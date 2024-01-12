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В Симферополе горела пятиэтажка: оттуда эвакуировали 28 человек

Из горящей пятиэтажки в Симферополе эвакуировали 28 человек.
В Симферополе горела пятиэтажка: оттуда эвакуировали 28 человек
Источник: МЧС РФ

В четверг, 11 января, в пятиэтажном доме в Симферополе загорелся подвал, из здания эвакуировали 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Инцидент произошел в восемь вечера на улице Поповкина. В пятиэтажном доме загорелся подвал.

— Очевидцы сообщили о сильном задымлении в подъезде дома, — говорится в сообщении.

Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из дома эвакуировали 28 человек, из них 12 — с помощью специальных спасательных устройств. Огонь тушили три часа. Такая продолжительность работ была связана со сложной планировкой и сильной захламленностью подвала. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники.

пожары
МЧС