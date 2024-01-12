17-летнего подростка задержали в Усолье за разбойное нападение

Он распылил женщине в лицо перцовый баллончик, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Преступление было совершено 5 января. Четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет явились в магазин и украли спиртное. Один из них брызнул в лицо продавцу из перцового баллончика. После этого подростки сбежали из магазина.
Прибывшие на место полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личности подростков. Молодые люди задержаны. В отношении одного из них уже возбуждено уголовное дело. В отношении остальных проводится проверка.