Полиция задержала устроившего стрельбу в Зеленограде мужчину

По словам Васенина, предварительно установлено, что злоумышленник встретил потерпевшего на улице и вступил с ним в конфликт из-за личной неприязни. «В результате возникшей потасовки подозреваемый произвел несколько выстрелов в оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся», — добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции.