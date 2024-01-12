Полиция задержала устроившего стрельбу в Зеленограде мужчину

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы в течение суток задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении жителю Зеленограда легкого вреда здоровью», — сказал он.
По словам Васенина, предварительно установлено, что злоумышленник встретил потерпевшего на улице и вступил с ним в конфликт из-за личной неприязни. «В результате возникшей потасовки подозреваемый произвел несколько выстрелов в оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся», — добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции.
Пострадавший госпитализирован. Согласно заключению врачей, его здоровью был причинен легкий вред.
Задержанный пояснил, что после конфликта выбросил пистолет. В отношении него возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 115 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.