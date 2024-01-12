Установлены личности раненых и погибшего в ДТП на воронежской трассе

Полиция установила личности пострадавших в ДТП на 388 км трассы Курск — Саратов в Грибановском районе Воронежской области. В этой аварии погиб 38-летний житель Воронежа — пассажир Toyota Camry. Кроме того, ранены: 47-летний водитель Camry и еще один 58-летний пассажир, а также 37-летний житель Борисоглебска, сидевший за рулем Nissan Qashqai и его пассажирки — 35-летняя женщина и 6-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 12 января.