Установлены личности раненых и погибшего в ДТП на воронежской трассе

Полиция установила личности пострадавших в ДТП на 388 км трассы Курск — Саратов в Грибановском районе Воронежской области. В этой аварии погиб 38-летний житель Воронежа — пассажир Toyota Camry. Кроме того, ранены: 47-летний водитель Camry и еще один 58-летний пассажир, а также 37-летний житель Борисоглебска, сидевший за рулем Nissan Qashqai и его пассажирки — 35-летняя женщина и 6-летняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 12 января.
Авария произошла вчера, 11 января, около 11:15. По предварительным данным, водитель Toyota, двигаясь со стороны областного центра в условиях снегопада, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в Nissan, а затем допустил столкновение с двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которого сидел 46-летний житель Самары. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. РИА «Воронеж» ранее опубликовало видео с места ДТП.
Другое смертельное ДТП вчера случилось в Острогожском районе, где на трассе Воронеж — Луганск столкнулись встречные автомобиль ВАЗ-2111 и Renault Duster. В аварии погиб водитель отечественного авто, ранены еще три человека.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили 18 человек. Погибли двое.