В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.