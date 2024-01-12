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В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. В поселке Гольмовский в ДНР украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, проводившему эвакуацию раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — говорится в публикации.

В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.

Реанимобиль эвакуировал работников «Центральных электрических сетей», которые пострадали в результате украинского обстрела.

Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.