В ДНР беспилотник влетел в реанимобиль при эвакуации раненых

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — говорится в публикации.
В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании, три медика получили ранения.
Реанимобиль эвакуировал работников «Центральных электрических сетей», которые пострадали в результате украинского обстрела.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.