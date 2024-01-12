Главному архитектору Альметьевска дали условный срок за взятку

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гособвинение запросило для Севастьянова 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки и с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.