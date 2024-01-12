В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Заявление в полицию написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил в лицо в лифте в Краснодаре, сообщили в городском УМВД.
На распространенных в сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в кабину лифта заходит мужчина с собакой, на которой есть намордник, но через несколько секунд она вырывается и нападет на ребенка. При этом намордник животного уже соскочил. Хозяин оттащил собаку и вышел с ней из лифта.
«Собака напала на ребенка в лифте. С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетней. В настоящее время устанавливается степень причиненного мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, инцидент произошел 7 января. Питбуль укусил мальчика в лицо.