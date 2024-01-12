В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте

На распространенных в сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в кабину лифта заходит мужчина с собакой, на которой есть намордник, но через несколько секунд она вырывается и нападет на ребенка. При этом намордник животного уже соскочил. Хозяин оттащил собаку и вышел с ней из лифта.