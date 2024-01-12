Пострадавшую в ДТП на московской трассе санавиация эвакуировала в Волгоград

Жуткое ДТП случилось вечером 11 января на московской трассе в Иловлинском районе. В половине десятого на Р-22 «Каспий» лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» и «Киа Соул». В аварии пострадали три человека. Молодую женщину, которая была за рулем одной из иномарок, санавиация эвакуировала в Волгоград. В больнице также другой водитель и пассажирка, сообщили в региональном главке МВД по региону.
— Оба водителя и 50-летняя пассажирка автомобиля «Киа Соул» доставлены в медучреждения, — рассказали в ведомстве.
Авария случилась на 903 км московской трассы. По предварительным данным, 34-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил «Киа Соул», за рулем которой была 24-летняя девушка. Обе иномарки вылетели в кювет и получили сильные повреждения. У участников ДТП серьезные травмы.
На место ДТП приехали несколько бригад скорой помощи и анестезиолого-реанимационная бригада санавиации. Сейчас водителя «Киа Рио» и пассажирку «Киа Соул» спасают врачи Иловлинской ЦРБ. Девушка-водитель пострадала сильнее всего.
— Женщина эвакуирована в больницу № 25 Волгограда, — рассказали в ГБУЗ «КССМП».