Пострадавшую в ДТП на московской трассе санавиация эвакуировала в Волгоград

Жуткое ДТП случилось вечером 11 января на московской трассе в Иловлинском районе. В половине десятого на Р-22 «Каспий» лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» и «Киа Соул». В аварии пострадали три человека. Молодую женщину, которая была за рулем одной из иномарок, санавиация эвакуировала в Волгоград. В больнице также другой водитель и пассажирка, сообщили в региональном главке МВД по региону.