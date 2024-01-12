В Ташкенте накрыли нарколабораторию. Силовики обнаружили здесь продукцию на 900 тысяч долларов

Также здесь было обнаружено более 400 килограммов жидкого и порошкообразного химического сырья, а также оборудование для изготовления наркотиков. Следствие установило, что оборудование, сырье и прекурсоры были привезены из-за границы, а сбыт готовых наркотических веществ осуществлялся через интернет.