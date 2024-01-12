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В Ташкенте накрыли нарколабораторию. Силовики обнаружили здесь продукцию на 900 тысяч долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте выявили нарколабораторию, которая функционировала под видом офиса логистики. Здесь обнаружено 80 тысяч доз наркотиков на 900 тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сотрудники Службы государственной безопасности и Таможенного комитета в ходе спецоперации разоблачили нарколабораторию, действующую под прикрытием логистического офиса в одной из квартир Шайхантахурского района столицы..

Здесь двое граждан занимались производством синтетических наркотиков. Из нарколаборатории изъяли около 26 килограммов мефедрона — это примерно 80 тысяч доз наркотиков на 900 тысяч долларов.

Также здесь было обнаружено более 400 килограммов жидкого и порошкообразного химического сырья, а также оборудование для изготовления наркотиков. Следствие установило, что оборудование, сырье и прекурсоры были привезены из-за границы, а сбыт готовых наркотических веществ осуществлялся через интернет.

По данному факту возбуждено дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и их аналогов) Уголовного кодекса.