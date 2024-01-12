Суд решил отправить экс-руководителя «Красспорта» в колонию строгого режима

Экс-чиновника признали виновным в получении взятки и четырех эпизодах мошенничества (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимого наказали 7 годами и 8 месяцами лишения свободы. Отбывать срок он должен в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, Валерий Черноусов заплатит штраф в размере 2,3 млн рублей и на 4 года лишится права занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления. В доход государства конфискован денежный эквивалент всей суммы взятки.
Напомним, в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, получил через посредника взятку от директора МАУ «ЦСК» на сумму более 450 тысяч рублей в виде строительных и горюче-смазочных материалов и транспортных услуг, предназначенных для строительства своего загородного дома, расположенного на территории Мининского сельсовета Емельяновского района.
Кроме этого, с апреля 2021 года по ноябрь 2022-го чиновник несколько раз похищал деньги трех подведомственных муниципальных учреждений. Для этого Валерий Черноусов давал незаконные указания заключать фиктивные договоры на выполнение разных работ и оказание услуг, а «сэкономленные» деньги отдавать ему. В итоге учреждение «ЦСК» передало 346 тыс. рублей за оказание услуг спецтехникой по фиктивным договорам, спорткомплекс «Лесной» перечислил почти 600 тыс. рублей вместо работ по уборке, еще 62 тыс. рублей «пожертвовала» спортшкола Олимпийского резерва «Красноярск». Дополнительно были приобретены строительные товары на 307 тыс. рублей и переданы экс-главе от спорткомплекса «Лесной».
Ранее в прокуратуре сообщили, что экс-чиновник полностью признал все факты мошенничества и компенсировал ущерб в 1,3 млн рублей. На время следствия было арестовано имущество Валерия Черноусова — доля в собственности в квартире, три земельных участка, автомобиль, прицеп, 6 единиц оружия, два автомобильных бокса, двухэтажный деревянный дом и денежные средства.