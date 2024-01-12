Суд решил отправить экс-руководителя «Красспорта» в колонию строгого режима

Кроме этого, с апреля 2021 года по ноябрь 2022-го чиновник несколько раз похищал деньги трех подведомственных муниципальных учреждений. Для этого Валерий Черноусов давал незаконные указания заключать фиктивные договоры на выполнение разных работ и оказание услуг, а «сэкономленные» деньги отдавать ему. В итоге учреждение «ЦСК» передало 346 тыс. рублей за оказание услуг спецтехникой по фиктивным договорам, спорткомплекс «Лесной» перечислил почти 600 тыс. рублей вместо работ по уборке, еще 62 тыс. рублей «пожертвовала» спортшкола Олимпийского резерва «Красноярск». Дополнительно были приобретены строительные товары на 307 тыс. рублей и переданы экс-главе от спорткомплекса «Лесной».