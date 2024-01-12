Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На улице Урицкого в Воронеже рухнул светофор

На место запланирован выезд специалистов Центра организации дорожного движения.
Источник: Типичный Воронеж | Новости Воронежа

Утром пятницы, 12 января, воронежцы в социальных сетях сообщили об упавшем светофоре, установленном на пересечении улиц Урицкого и Московского проспекта в Коминтерновском районе. Очевидцы сняли на фото и видео упавшую конструкцию.

В комментариях под публикациями, горожане предположили, что конструкция могла упасть после дорожно-транспортного происшествия, виновник которого скрылся.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что информации об инциденте не поступало. Сообщение передали в Центр организации дорожного движения. В ближайшее время на место выедут специалисты.

В декабре РИА «Воронеж» рассказывало о упавшем светофоре для пешеходов в Советском районе. Специалистам потребовалось отремонтировать объект.