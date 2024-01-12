В Петербурге известному блогеру Пыжу отказали в смене наказания по делу о гостайне

Суд в Петербурге рассмотрел жалобу блогера Андрея Пыжа. Он попросил сменить наказание на более мягкое. Напомним, суд отправил мужчину в колонию на пять лет за получение незаконным способом информации, которая являлась гостайной. Он снимал в соцсети закрытые объекты. Об этом 12 января напомнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Мужчина рассказал, что просто не знает, как загладить свою вину. Он перевел пожертвование в детский дом — 10 тысяч рублей. Готов возместить еще, но не знает как и куда, — говорится в сообщении.
Кроме этого, мужчина извинился перед государством и обществом за свой поступок. Он сказал, что хотел бы понести наказание в виде принудительных работ вместо колонии. Во время отбывания наказания хорошо себя проявил, во всем участвовал, получал поощрения, признал вину и исправился.
Но суд оставил приговор без изменений, поэтому Пыж остался в колонии.