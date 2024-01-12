В Петербурге известному блогеру Пыжу отказали в смене наказания по делу о гостайне

Кроме этого, мужчина извинился перед государством и обществом за свой поступок. Он сказал, что хотел бы понести наказание в виде принудительных работ вместо колонии. Во время отбывания наказания хорошо себя проявил, во всем участвовал, получал поощрения, признал вину и исправился.