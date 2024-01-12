Суд дал три года таксисту в Гродно, трижды продавшему чужое авто

Более того, владельцем автомобиля Volkswagen Polo предприимчивый житель Гродно армянского происхождения и не являлся, он просто работал на нем в качестве таксиста. От хозяина машины, который конечно ничего не подозревал о тройной продаже своего авто, он тоже скрывался, и в итоге бросил машину на стоянке у одного из минских торговых центров.