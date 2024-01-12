Суд дал три года таксисту в Гродно, трижды продавшему чужое авто

Трое гродненцев в феврале 2023 года обратились с заявлениями в милицию на одного человека, который, как оказалось впоследствии, всем им троим перепродал одно и то же авто Volkswagen Polo, которое ему не принадлежало и на котором он таксовал, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Схема мошенничества была примерно одинакова, разница лишь в сумме задатка, который варьировался от 1 до 2 тысяч долларов. Нечистый на руку таксист брал задаток у желающих купить машину, эту машину им отдавал, потом под каким-то предлогом на короткое время ее забирал обратно, обещая перерегистрировать в ГАИ, и пропадал и с машиной, и с деньгами.
Более того, владельцем автомобиля Volkswagen Polo предприимчивый житель Гродно армянского происхождения и не являлся, он просто работал на нем в качестве таксиста. От хозяина машины, который конечно ничего не подозревал о тройной продаже своего авто, он тоже скрывался, и в итоге бросил машину на стоянке у одного из минских торговых центров.
В суде предприимчивый 32-летний таксист вину не признал, сказал, что деньги потратил в России, но в перспективе предполагал вернуть задатки. В пересчете на рубли он присвоил почти 12,5 тысяч, что является крупным размером.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в 100 базовых (3700 рублей). Более того, он должен вернуть мужчинам, которые ему доверились, все деньги.