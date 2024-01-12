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Мошенники пытаются обмануть белорусов от имени «Белпочты»

Несуществующими посылками мошенники пытаются выудить деньги у жителей Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Несуществующими посылками в эти новогодние дни мошенники пытаются выудить деньги у жителей Беларуси, сообщает Банковский процессинговый центр.

Они рассылают белорусам СМС-сообщения якобы от имени «Белпочты», что на их адрес пришла посылка, но она не может быть получена пока адресат не заполнит недостающую информацию, перейдя по ссылке. Ссылки же фишинговые, а ввод данных приводит к списанию денег.

Специалисты предупреждают: скептически относитесь к сообщениям не с белорусских номеров, если ждете посылку — зайдите в свое почтовое отделение и уточните пришла ли она, статус посылки можно отследить на сайте «Белпочты». И самое главное — ни в коем случае не вводите ваши данные, особенно данные карточки.