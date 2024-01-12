Мошенники пытаются обмануть белорусов от имени «Белпочты»

Специалисты предупреждают: скептически относитесь к сообщениям не с белорусских номеров, если ждете посылку — зайдите в свое почтовое отделение и уточните пришла ли она, статус посылки можно отследить на сайте «Белпочты». И самое главное — ни в коем случае не вводите ваши данные, особенно данные карточки.