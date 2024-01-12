15 котов спасли на пожаре в Симферополе

По информации ведомства, владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите, произошло короткое замыкание.
«Спасатели приехали на вызов, где был задымлен склад. Была проведена необычная операция спасения. Пушистые питомцы испугались и прятались под мебелью, откуда их и вызволяли спасатели», — отметили в пресс-службе.
Все животные спасены и живы. Пострадавших среди людей тоже нет.
Ранее сообщалось, что вечером 11 января возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Симферополе. Проводилась эвакуация населения.
Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул, всего в Крыму в период новогодних каникул произошло больше 40 пожаров, из которых два резонансных — в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд.