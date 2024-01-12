15 котов спасли на пожаре в Симферополе

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул, всего в Крыму в период новогодних каникул произошло больше 40 пожаров, из которых два резонансных — в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд.