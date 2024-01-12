На Южном Урале обрушилась крыша детского сада

— В настоящее время проведена очистка кровли от снежного покрова, организован комиссионный осмотр кровли, заключен договор с экспертной организацией, которая проведет обследование всей кровли модульного здания и даст экспертное заключение о причинах обрушения и проектное решение по восстановлению, — прокомментировали в пресс-службе. — После чего начнутся мероприятия по восстановлению кровельных конструкций. В настоящее время представители подрядной организации находятся на объекте.