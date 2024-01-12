На Южном Урале обрушилась крыша детского сада

— Не можем отвести детей в детский сад, — рассказали родители воспитанников 31 каналу. — Такую картину наблюдаем с 9 января. Ремонтными работами никто не занимается. Информацию о возобновлении работы садика никто не предоставляет.
Как сообщили «Пчеле» в пресс-службе администрации Сосновского района, кровля здания дошкольных групп МОУ «Краснопольская СОШ» частично обрушилась под тяжестью выпавшего снега. Обошлось без пострадавших и повреждений внутри здания. Все коммуникации работают в штатном режиме.
— В настоящее время проведена очистка кровли от снежного покрова, организован комиссионный осмотр кровли, заключен договор с экспертной организацией, которая проведет обследование всей кровли модульного здания и даст экспертное заключение о причинах обрушения и проектное решение по восстановлению, — прокомментировали в пресс-службе. — После чего начнутся мероприятия по восстановлению кровельных конструкций. В настоящее время представители подрядной организации находятся на объекте.
В администрации добавили, что дошкольные группы посещают 59 воспитанников. Их родителям предложили места в детских садах в микрорайоне Звёздный и посёлке Мирный, время в пути до которых не превышает 15 минут.
Напомним, недавно первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала о планах властей капитально отремонтировать в Челябинской области в 2024 году шесть школ.