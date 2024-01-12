В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную женщину

Как сказали в МВД, параллельно выяснилось, что 40-летний водитель управлял маршруткой с неисправными тормозами, за что на него составлен административный протокол, а транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.
«В компании-перевозчике запланированы контрольно-надзорные мероприятия с целью недопущения дальнейших нарушений среди водительского состава и контроля за качеством перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе полицейского главка региона.
Как сообщили очевидцы, конфликт между водителем и беременной пассажиркой начался из-за якобы неоплаченного ей проезда. Девушка не стала спорить и вышла из машины, но водителю этого показалось мало. Он выскочил за ней, начал орать что-то, а затем подобрал кусок льда, бросил его пассажирке в лицо и уехал.
Прибывшие по вызову медики поставили пострадавшей диагноз — подозрение на сотрясение мозга.