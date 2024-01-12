Десять минут под землей: На юге России асфальт обрушился под женщиной, которая ехала по дороге на машине

Утром 11 января 59-летняя жительница Ростовской области отправилась по своим делам. Она ехала за рулем иномарки по спальному району Азова, когда на улице Севастопольской под машиной провалилась земля. Вместе с водителем автомобиль рухнул вниз, а наверху остались только багажник авто и задние колеса.
«Провалившись под землю, женщина услышала скрежет металла. Она поняла, что корпус иномарки гнулся о торчащие куски асфальта. От испуга азовчанка стала жать на клаксон. На громкие звуки сбежались соседи, которые и вызвали спасателей», — сообщили в «Комсомольской правде» — Ростов-на-Дону".
Спасатели приехали к месту крушения за считанные минуту. По приезде они сразу же начали разрабатывать план спасения женщины.
«Образовалась яма глубиной примерно в три метра. Причем пустота также была и на глубине в радиусе метра от машины. Грунт оказался стабильным, поэтому женщину сразу начали вызволять», — рассказал начальник управления ГО и ЧС Азова Денис Сошин.
Машина оказалась хэтчбеком, и поэтому вызволить ее водителя можно было через багажник. Для эвакуации понадобилась лестница, которую установили на дно ямы.
«Один из четверых спасателей встал на верхние ступеньки. Другой приоткрыл заднюю дверь машины и помогал женщине карабкаться к багажнику, а третий страховал с другой стороны», — уточнили в «КП» — Ростов-на-Дону".
После счастливого спасения женщина еще долго не могла прийти в себя и рыдала от шока, но медицинская помощь ей не понадобилась.
На данный момент яма огорожена. Специалисты ведут земляные работы, чтобы определить причины просадки грунта.