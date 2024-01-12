Десять минут под землей: На юге России асфальт обрушился под женщиной, которая ехала по дороге на машине

Утром 11 января 59-летняя жительница Ростовской области отправилась по своим делам. Она ехала за рулем иномарки по спальному району Азова, когда на улице Севастопольской под машиной провалилась земля. Вместе с водителем автомобиль рухнул вниз, а наверху остались только багажник авто и задние колеса.