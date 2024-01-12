Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме

«В уфимский роддом пришла не типичная пациентка. Вернее, прилетела. В первую очередь на нее обратила внимание другая посетительница учреждения и обратилась в центральную горветстанцию Уфы, а уже там ей дали номер Центра реабилитации. Сотрудники роддома забрали сову в подсобное помещение и дождались приезда помощи», — написал Стрельников в Telegram-канале центра.