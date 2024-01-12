Покалеченную сову нашли в уфимском роддоме

УФА, 12 янв — РИА Новости. Пациентка уфимского родильного дома нашла на территории больницы травмированную сову, специалисты диагностировали у самки черепно-мозговую травму, сообщил РИА Новости руководитель центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
«В уфимский роддом пришла не типичная пациентка. Вернее, прилетела. В первую очередь на нее обратила внимание другая посетительница учреждения и обратилась в центральную горветстанцию Уфы, а уже там ей дали номер Центра реабилитации. Сотрудники роддома забрали сову в подсобное помещение и дождались приезда помощи», — написал Стрельников в Telegram-канале центра.
По его словам, сова оказалась самкой, ее обследовали в ветеринарной клинике и отправились в центр реабилитации диких животных.
«Переломов у нее нет, легкие относительно “живые”, сова довольно упитанная, на удивление. Визуальных травм не нашли. Есть замедленная реакция зрачков, поэтому склоняемся в пользу черепно-мозговой травмы. Есть предположение, то она могла чего-то нанюхаться в воздухе, либо обмерзла и врезалась», — пояснил РИА Новости Стрельников.