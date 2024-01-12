Семеро дрейфовавших на оторвавшихся льдинах человек спаслись на Байкале

А вот во втором случае байкальские спасатели добрались до группы из пятерых человек, которые древйфовали в районе Выдрино. Двоих граждан эвакуировали на берег сотрудники МЧС. Трое отказались от эвакуации, поскольку не хотели бросить на льду технику — несколько мотособак. Через некоторое время за ними приехали на «Хивусе» их знакомые.