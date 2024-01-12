Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

В пресс-службе Tele2 пояснили РИА Новости, что сверке подлежат четыре вида данных: ФИО, дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В компании отметили, что оператор звонит клиенту для подтверждения сведений по разным причинам. В частности, речь идет о ситуациях, когда номер оформили на родственника, фамилия записана в регистрационной форме с ошибками или ее сменили ввиду замужества. Также информация может быть неполной, например, без указания отчества или года рождения.