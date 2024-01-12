Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

«Всего выявлено 43 миллиона номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 миллионам номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что операторы передали данные в специальную информационную систему, в которой отслеживается соблюдение ими правил идентификации абонентов. Всего они предоставили сведения о 351,1 миллиона номеров — это весь объем их активной абонентской базы.
Отмечается, что операторы связи продолжают совершенствовать верификацию и актуализировать абонентские базы данных. При этом с сентября по декабрь 2023 года они прекратили обслуживание более чем 600 тысяч номеров. В свою очередь, для пресечения распространения сим-карт без идентификации личности в прошлом и позапрошлом годах Роскомнадзор вместе с МВД изъял более 78 тысяч серых сим-карт.
В пресс-службе Tele2 пояснили РИА Новости, что сверке подлежат четыре вида данных: ФИО, дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В компании отметили, что оператор звонит клиенту для подтверждения сведений по разным причинам. В частности, речь идет о ситуациях, когда номер оформили на родственника, фамилия записана в регистрационной форме с ошибками или ее сменили ввиду замужества. Также информация может быть неполной, например, без указания отчества или года рождения.
В свою очередь, в «Мегафоне» подчеркнули, что компания выполняет все требования регулятора и сообщает клиентам о необходимости актуализировать свои данные во избежание отключения услуг.
«Если данные клиента длительное время не актуализировались, либо не прошли проверку в государственных информационных системах и номер был заблокирован, абонент все равно может подтвердить свои данные и номер будет разблокирован», — добавили там.
Как отметили в «Билайне», компания активно занималась идентификацией и блокировкой «серых» сим-карт еще до ужесточения контроля со стороны Роскомнадзора. По словам оператора, такие действия иногда воспринимаются как «потеря клиентов», однако на деле это помогает устранять «фантомные» сим-карты, которые создают риски в виде спама и мошенничества.
МТС отказался от комментария.