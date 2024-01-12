Пять пропавших нижегородцев погибли в новогодние праздники

Только 31 декабря спасатели выезжали на поиски трех подростков и одной пенсионерки. К счастью, все они были найдены живыми. А вот на следующий день, 1 января, силы волонтеров были направлены на розыск одного ребенка, пяти подростков и шести взрослых — из них одна бабушка погибла, и еще одного человека найти не смогли.