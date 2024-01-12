Пять пропавших нижегородцев погибли в новогодние праздники

Дети и пенсионеры пропадали в Нижегородской области в новогодние праздники. Подробности о поступивших к спасателям заявках ИА «Время Н» рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер НН» и в поисково-спасательном центре «Рысь».
Так, в «Волонтер НН» всего поступило 40 заявок: из них 32 человека удалось найти живыми и трое погибли.
Только 31 декабря спасатели выезжали на поиски трех подростков и одной пенсионерки. К счастью, все они были найдены живыми. А вот на следующий день, 1 января, силы волонтеров были направлены на розыск одного ребенка, пяти подростков и шести взрослых — из них одна бабушка погибла, и еще одного человека найти не смогли.
Кроме того, 49 заявок поступило в праздники в центр «Рысь». По словам добровольцев, 19 из них — по несовершеннолетним.
«26 человек нашли живыми, два человека погибли», — рассказали в поисково-спасательном центре.
Ранее мы сообщали о том, как нижегородские волонтеры спасли мужчину, который ушел в лес в Балахнинском округе в тридцатиградусный мороз. Звонок с просьбой о помощи поступил в службу в семь вечера 3 января. Мужчину нашли спустя пару часов в тяжелом состоянии — ему требовалась срочная эвакуация. Волонтеры, пока ждали группы эвакуации, грели его телами и разводили костер. Позже пострадавшего удалось вынести к трассе, где уже ждал экипаж скорой помощи.