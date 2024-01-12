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Жители некоторых домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

Специалисты будут подключать водопровод.
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 января). В некоторых домах Приволжского района Казани временно прекратят водоснабжение. Это связано с подключением после проведенной реконструкции водопровода.

Как сообщили в МУП «Водоканал», воды не будет с 9:00 23 января до 9:00 24 января в домах по следующим адресам:

ул. Гарифьянова, 9а, 9а/1, 11, 13;

ул. Р. Зорге, 58, 60, 60а;

ул. Сыртлановой, 1, 2, 5, 9, 9а, 11;

ул. Х. Мавлютова, 17 В (корп.3), 17е.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.

ЖКХ