Отец-наркоман из Минска дал наркотики своим детям 2 и 4 лет

Из ряда вон происшествие с участие двух маленьких детей произошло в Минске в ноябре 2023 года: 27-летний отец-наркоман под кайфом дал наркотики своим детям 2 и 4 лет, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.
Мужчина в состоянии наркотического опьянения нанес на лица своих детей, 2019 и 2021 годов рождения, субстанцию, в которой содержалось особо опасное психотропное вещество — альфа-PVP. У младшего мальчика психотроп был обнаружен медиками после обследования.
При задержании горе-папаши, а он ранее уже сидел за наркотики, правоохранители обнаружили и изъяли альфа-PVP. Ему инкриминируют не только склонение несовершеннолетних к потреблению психотропных веществ, но также сбыт, приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ. Мужчина заключен под стражу.