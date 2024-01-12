Отец-наркоман из Минска дал наркотики своим детям 2 и 4 лет

При задержании горе-папаши, а он ранее уже сидел за наркотики, правоохранители обнаружили и изъяли альфа-PVP. Ему инкриминируют не только склонение несовершеннолетних к потреблению психотропных веществ, но также сбыт, приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ. Мужчина заключен под стражу.