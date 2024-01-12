В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса

По данным ведомства, весной 2023 года фермер подписал договор с администрацией Кишертского округа (примерно в 130 километрах от Перми) на обработку более 200 гектаров земель, на которых пообещал провести мелиорацию и выращивать лекарственные растения для животных. На самом деле мужчина вместе с главой лесозаготовительной компании стал на участке вырубать деревья, заготовив более 9 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Потом по фиктивным документам ее вывозили в регион и вводили в легальный оборот. Причиненный РФ ущерб превысил 124 миллиона рублей.