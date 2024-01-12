В Пермском крае возбудили дело из-за уничтожения хвойного леса

ПЕРМЬ, 12 янв — РИА Новости. Следователи завели дело после уничтожения в Пермском крае более 9 тысяч кубометров хвойных деревьев, ущерб оценен в 124 миллиона рублей, фигуранты задержаны, сообщает «МВД Медиа».
По данным ведомства, весной 2023 года фермер подписал договор с администрацией Кишертского округа (примерно в 130 километрах от Перми) на обработку более 200 гектаров земель, на которых пообещал провести мелиорацию и выращивать лекарственные растения для животных. На самом деле мужчина вместе с главой лесозаготовительной компании стал на участке вырубать деревья, заготовив более 9 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Потом по фиктивным документам ее вывозили в регион и вводили в легальный оборот. Причиненный РФ ущерб превысил 124 миллиона рублей.
Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. У них нашли и изъяли ленточные пилорамы, деревообрабатывающие станки, компьютерную технику и документацию, в которой фиксировались операции с древесиной. Это имущество, стоимостью более 100 миллионов рублей, было арестовано.
«Следователем ГУМВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также личности их соучастников и схемы легализации незаконно заготовленной древесины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На видео с лесобазы видно, что на огороженной забором из профнастила территории большого предприятия рядами стоит техника, в том числе лесовозы, штабелями уложено большое количество досок различной толщины, высокими грядами сложены сотни срубленных деревьев, рядом работает отдел продаж пиломатериалов.