Главный Госавтоинспектор Воронежской области обратился к автолюбителям

Так как погода на территории Воронежской области предполагает недостаточную видимость, то автолюбителей просят:
- увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта;
- отказаться от частых перестроений;избегать обгонов;
- включать поворотники перед совершением маневра;
- не пользоваться мобильным телефоном во время движения, держа его в руках.
Это поможет снизить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.
В погоду со снегопадом и аномальным морозом желательно отказаться от дальних поездок. В городе Госавтоинспекция советует пересесть на общественный транспорт.
Напомним, что за прошлые сутки в Воронежской области произошло 175 ДТП, в которых пострадали 18 человек и двое погибли.