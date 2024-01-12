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Главный Госавтоинспектор Воронежской области обратился к автолюбителям

Глава региональной Госавтоинспекции Евгений Шаталов призвал водителей в метель, гололед и снежные заносы избегать резких маневров.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 761 мм рт. ст. +5°

Так как погода на территории Воронежской области предполагает недостаточную видимость, то автолюбителей просят:

  • увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта;
  • отказаться от частых перестроений;избегать обгонов;
  • включать поворотники перед совершением маневра;
  • не пользоваться мобильным телефоном во время движения, держа его в руках.

Это поможет снизить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.

В погоду со снегопадом и аномальным морозом желательно отказаться от дальних поездок. В городе Госавтоинспекция советует пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что за прошлые сутки в Воронежской области произошло 175 ДТП, в которых пострадали 18 человек и двое погибли.

ГИБДД