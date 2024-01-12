Назначена дата суда по делу в отношении палача Хатыни Катрюка

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Верховный суд Беларуси начнет рассмотрение уголовного дела в отношении нацистского карателя Владимир Катрюка 8 февраля, сообщили Sputnik в Верховном суде.
«Верховный суд по первой инстанции 8 февраля 2024 года в 10:00 начнет судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Катрюка В. К. (1921 — 2015) в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК (Геноцид)», — сообщили в суде.
Как ранее сообщало агентство, дело было расследовано генеральной прокуратурой Беларуси. Его выделили в отдельное производство из масштабного уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ, которое еще расследуется.
Источники, близкие к расследованию дела, сообщили Sputnik, что по делу Катрюка проходит около 40 свидетелей.
Дело Катрюка
Уголовное дело в отношении умершего в 2015 году Катрюка в конце прошлого года было принято Верховным судом для рассмотрения по первой инстанции. Катрюк — уроженец Украинской ССР, имел гражданство СССР.
Дело, насчитывающее 35 томов, в Верховный суд направлял генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. Ранее он заявлял журналистам, что это будет беспрецедентный судебный процесс.
«О его (Катрюка — Sputnik) злодеяниях с учетом приговора нашего суда будет известно широкой общественности», — отметил Швед.
Он также подчеркнул, что белорусские прокуроры будут и далее проводить соответствующую работу, чтобы о злодеяниях, которые творили немецко-фашистские каратели и их пособники в годы ВОВ, узнала широкая общественность.
Дело о геноциде
Два с половиной года назад Генеральная прокуратура Беларуси приступила к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в деле уже более 500 томов.
В отдельное уголовное производство выделено дело нацистского преступника Владимира Катрюка, который умер в Канаде в 2015 году. В Беларуси было принято законодательство о том, что можно судить умерших лиц за преступления, которые не имеют сроков давности.