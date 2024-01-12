В Самарской области ввели ограничение движения для маршрутного транспорта

Сотрудники Госавтоинспекции просят по возможности не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Напомним, в Самарской области перекрыли более 10 дорожных участков из-за метели 11 января, также было установлено ограничение для движения грузовиков, маршруток и перевозок детей на автобусах. Всему виной — сильная метель.