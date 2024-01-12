В Самарской области ввели ограничение движения для маршрутного транспорта

В пятницу, 12 января, на территории Самарской области ввели ограничение движения для маршрутных транспортных средств. По предварительной информации оно будет действовать до 08:00 13 января. Об этом сообщили в ГИБДД Самарской области.
По информации ФКУ «Поволжуправтодор», ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не допустить возникновения заторовых ситуаций. Отмечается, что если непогода продолжится, то время окончания ограничения движения могут изменить.
Помимо этого, до 16:00 12 января ограничен проезд для всех транспортных средств с 93 км по 126 км автодороги М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу. Это связано с сильным снегом, низовой метелью и ограниченной видимостью.
Сотрудники Госавтоинспекции просят по возможности не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Напомним, в Самарской области перекрыли более 10 дорожных участков из-за метели 11 января, также было установлено ограничение для движения грузовиков, маршруток и перевозок детей на автобусах. Всему виной — сильная метель.