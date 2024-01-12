В Калининграде на Суздальской улице сгорел автомобиль

Выяснилось, что в полыхающем микроавтобусе находится газовый баллон. Пожарные довольно быстро справились с этой ситуацией — удалось избежать взрыва газового баллона и распространения огня на рядом стоящие автомобили. Пожар ликвидировали 4 огнеборца, была задействована одна единица техники. Причины пожара в автомобиле установят эксперты. Никто из людей не пострадал.