В Бухаре мужчина по неосторожности выстрелил в себя из пневматической винтовки

Сообщается, что гражданин Х. М., сидя в своем автомобиле, случайно выстрелил себе в левую часть груди. После он направился в медицинский пункт, расположенный на территории университета, где ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался от потери крови до приезда скорой помощи. С места происшествия была изъята газопневматическая винтовка KRUGERGUN.