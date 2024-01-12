В Бухаре мужчина по неосторожности выстрелил в себя из пневматической винтовки

10 января около 16:20 32-летний Х. М., работавший в котельной студенческого общежития при Бухарском государственном университете, по неосторожности выстрелил в себя из пневматической винтовки.
Сообщается, что гражданин Х. М., сидя в своем автомобиле, случайно выстрелил себе в левую часть груди. После он направился в медицинский пункт, расположенный на территории университета, где ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался от потери крови до приезда скорой помощи. С места происшествия была изъята газопневматическая винтовка KRUGERGUN.
В настоящее время городская прокуратура проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.