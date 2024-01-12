Движение на трассе М5 в Татарстане ограничили из-за метели

Для контроля за ситуацией и организации взаимодействия на трассе М-5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов. Власти призывают водителей соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных служб и спасателей в районах с ограничениями.