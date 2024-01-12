Движение на трассе М5 в Татарстане ограничили из-за метели

На четырех участках федеральной трассы М5 в Татарстане введены временные ограничения движения из-за сильного ветра, низовой метели и обильного снегопада, существенно ухудшающих видимость. Это мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
С 12 часов дня ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на следующих участках:
В Бугульминском районе: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км трассы М5.
В Бавлинском районе: с 1257,5 км по 1280 км трассы М5.
Для контроля за ситуацией и организации взаимодействия на трассе М-5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов. Власти призывают водителей соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных служб и спасателей в районах с ограничениями.