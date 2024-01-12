Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне Киев пытался атаковать дронами сразу несколько областей — Калужскую, Ростовскую и Тульскую. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, повреждения получило техническое сооружение насосной станции на окраине Калуги. При этом обошлось без возгораний и пострадавших, уточнил он.