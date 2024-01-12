Ребенка, который гулял без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу

«Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков.
История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли мать и вызвали на допрос. Также она дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, уралочке может грозить уголовное дело.