Welt: ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летом

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по прибытии на встречу Совета ЕС 14 ноября, что Евросоюзу следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов в течение года не будет выполнена. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель 13 ноября сообщал, что пока Украине в 2023 году поставили 300 тыс. снарядов. Задача предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет была сформулирована Боррелем в конце февраля 2023 года, утверждена странами ЕС и позиционировалась как средство поддержки весеннего наступления украинских военных.