Важно, что работает: в Новочеркасске провалился канализационный коллектор

«Важно, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию, водоснабжение и водоотведение для жителей города осуществляется в штатном режиме», — написал в своем микроблоге глава региона Василий Голубев.
Ростовский губернатор проинформировал, что провал случился на глубине — почти восемь метров от поверхности земли. При этом сама расщелина оказалась в длину шестиметровой. На помощь местным коммунальщикам выехали спасатели из всех крупных городов региона.
«Для устранения [аварии] задействованы несколько бригад из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова и Таганрога. В их распоряжении каналопромывочная машина».
Новочеркасск далеко не первый город на Юге России, что не выдержал испытание зимой: ранее сообщалось о коммунальном коллапсе в Волгограде, Ростове, Краснодаре.