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Важно, что работает: в Новочеркасске провалился канализационный коллектор

НОВОЧЕРКАССК, 12 января, ФедералПресс. Яма длиной в шесть метров образовалась на месте канализационного коллектора в Новочеркасске: людей успокоили, что все работает без сбоев.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Важно, что, несмотря на чрезвычайную ситуацию, водоснабжение и водоотведение для жителей города осуществляется в штатном режиме», — написал в своем микроблоге глава региона Василий Голубев.

Ростовский губернатор проинформировал, что провал случился на глубине — почти восемь метров от поверхности земли. При этом сама расщелина оказалась в длину шестиметровой. На помощь местным коммунальщикам выехали спасатели из всех крупных городов региона.

«Для устранения [аварии] задействованы несколько бригад из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова и Таганрога. В их распоряжении каналопромывочная машина».

успокоил Голубев

Новочеркасск далеко не первый город на Юге России, что не выдержал испытание зимой: ранее сообщалось о коммунальном коллапсе в Волгограде, Ростове, Краснодаре.