ВС РФ нанесли 23 групповых удара по заводам ВПК Украины с 6 января

До этого, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. По его словам, удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.