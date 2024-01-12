ВС РФ нанесли 23 групповых удара по заводам ВПК Украины с 6 января

«В период с 6 по 12 января 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем», — уточнили в российском военном ведомстве.
Армия Россия поразила пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), формирований националистов и иностранных наемников.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее, 8 января, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины. Он наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».
До этого, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. По его словам, удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.
2 января Минобороны также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.