ЧП продлило остановку электрички на «Ленинском проспекте»: из-под платформы доставали человека

Как уточняет читатель «Фонтанки», ЧП случилось на станции «Ленинский проспект», из-за чего электричка 7223, следующая маршрутом Петербург — Калище, остановилась в середине платформы и простояла так более 10 минут. «Насколько я понимаю: человек упал перед поездом, потом поезд стоял какое-то время, потом доехал до начала платформы, и по связи просили охрану помочь достать человека из-под платформы. Видимо он смог туда самостоятельно перебраться как-то», — рассказал очевидец.