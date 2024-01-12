В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

«Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из “Жигулей” госпитализирован», — говорится в сообщении.