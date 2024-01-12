Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в городе Зеленогорск Красноярского края, в результате пострадали семь человек, сообщает краевой главк МВД в телеграм-канале ведомства.
Источник: © РИА Новости

По его данным, инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей.

«Произошло столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали четыре человека, а в автобусе еще трое. Всем пострадавшим оказана первая помощь, один пассажир из “Жигулей” госпитализирован», — говорится в сообщении.

По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.