Под Нижним Новгородом произошло ДТП с автобусом и грузовиком

«По предварительной информации, 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО “Каркас Монолит”. В результате ДТП пострадало 11 человек, из них 1 погиб», — говорится в сообщении.