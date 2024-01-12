Под Нижним Новгородом произошло ДТП с автобусом и грузовиком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, один человек погиб, 10 пострадали, сообщает региональная трудовая инспекция.
«По предварительной информации, 12 января в 18.41 на 3 километре Кстовской объездной дороги произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО “Каркас Монолит”. В результате ДТП пострадало 11 человек, из них 1 погиб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают реанимационные бригады. Пострадавшие рабочие доставлены в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи.