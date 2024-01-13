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Автомобиль разбился о разделительную аллею в Алматы

ДТП произошло на пересечение улиц Абая и Утеген батыра, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Абая в западном направлении.

За улицей Утеген батыра, со слов водителя, у него резко потащило автомобиль в сторону разделительной аллеи.

В результате чего неуправляемый автомобиль вылетел с дороги, ударился о бордюр, подскочил на нем и пролетел по аллеи боком.

После Toyota вылетела в сторону встречной полосы, где выбила одну секцию ограждения и два сам не вылетает на полосу встречного движения.

Позже водитель, осмотрев свой автомобиль, понял, что авария произошла из-за неисправности в ходовой части автомобиля — вырвало шаровую, а затем и колесо.

В ДТП никто не пострадал.

Между тем, в западном направлении по улице Абая образовался небольшой затор.

В данный момент сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением данного ДТП.