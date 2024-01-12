В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП

А ранее Лайф сообщал о том, что в аэропорту Пулково водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс «Победы» из Петербурга в Пермь, выехав на рулёжную дорожку. Boeing 737−800 готовился к вылету, когда его «подрезал» белый микроавтобус. Водитель транспорта создал опасную ситуацию, заставив самолёт затормозить.