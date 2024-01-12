В аэропорту Архангельска при посадке Як-42 выкатился за пределы ВПП

«Архангельским следственным отделом на транспорте <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, по факту выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы воздушного судна», — сообщает ведомство в телеграм-канале.
Информация о том, что в архангельской воздушной гавани при посадке за пределы ВПП выкатился Як-42, который выполнял рейс Амдерма-2 — Талаги, появилась вечером 12 января. В СК уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства ситуации выясняются.
А ранее Лайф сообщал о том, что в аэропорту Пулково водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс «Победы» из Петербурга в Пермь, выехав на рулёжную дорожку. Boeing 737−800 готовился к вылету, когда его «подрезал» белый микроавтобус. Водитель транспорта создал опасную ситуацию, заставив самолёт затормозить.